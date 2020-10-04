Популярна актриса і зірка комедійного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко розчулила мережу новою фотографією

Як передає Politeka.net, на фан - сторінці артистки в Instagram з'явився спільний кадр Тетяни Кравченко з її колегою по серіалу Інною Корольовою, яка зіграла дочку головної героїні Валентини Будько.

На знімку дві актриси сидять на дивані, дивляться в кадр і посміхаються.

Фотографія не змогла залишити байдужими шанувальників серіалу, і вони почали із захопленням коментувати побачене.

Деякі помітили надзвичайну схожість актрис і прийняли Королеву за справжню дочку Тетяни Кравченко.

"Доча!! Хоч і кіношна, але все одно доча", "Дівчатка", " Такі рідні...", "Доца.❤ ️ ❤ ️ ", "Які гарні у вас з дочкою очі"," Красуні!", "Ви такі молодці.... Постійно дивлюся серіал. Спасибі вам", "Ідеально підібрані актори👍", "Валюха чудова людина все вас. Обожнюємо", " Я прямо хочу зустрінеться з Тетяною !!", "Жоден серіал так не дивилася як Свати, можу хоч скільки переглядати, акторський склад👏 👍, музика👍, сюжет👍. Спасибі!!!" ,- пишуть в мережі.

До слова, Тетяна Кравченко-українка за походженням, через що в перші роки свого творчого шляху страждала через свій яскравий акцент. Актриса бралася за будь - яку роботу і наполегливо слідувала до своєї мети-грати дійсно гідні ролі.

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