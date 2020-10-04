Співак наплював на все і з'явився на публіці без охорони

Король поп-сцени Філіп Кіркоров продовжує дивувати своїх шанувальників

Свіжі знімки, зроблені під час прогулянки по Червоній площі, в своєму Instagram опублікувала оперна співачка Анна Нетребко.

Так, зірки вирішили скористатися останніми теплими днями, і влаштували собі прогулянку по центру Москви.

Для ефектної прогулянки Філіп Кіркоров підібрав собі стильні джинси, кеди, яскраву футболку і легку вітровку чорного кольору. Більш того, король поп-сцени відмовився від косичок і з'явився на публіці зі звичною зачіскою.

"Москва дарує теплі дні і прекрасні зустрічі! Як же ми давно не бачилися!.. Як і не було карантину! Привіт! І спасибі за чудовий день!",- підписала Анна Нетребко спільні знімки з Філіпом Кіркоровим в Instagram.

"Як Ви так спокійно гуляєте? Без охорони?) Це реально?", "Відразу пісня згадалася"Зайка моя". Позитивні емоції і прогулянки - запорука здоров'я!!", "Дві зірки", " Ганнуся, ви писали, що до 5 числа повинні сидіти вдома. Чи не небезпечний ранній вихід? Спасибі", " Ганнуся з одужанням! Щастя тобі і здоров'я всім твоїм близьким!", "Красиві", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Кіркоров не хоче повертатися на сцену після карантину. Незважаючи на масове скасування концертів, Філіп грошей не економить, продовжуючи вести розгульний спосіб життя.

"У мене дуже багато грошей, я можу собі дозволити не працювати ще років 20", - похвалився Кіркоров.

Також він розповів, коли готовий повернутися на сцену і знову радувати своїми гастролями армію численних шанувальників.

"Чекаємо, коли нам скажуть, що можна працювати на 100%, тому що Філіп Кіркоров на 50% залу працювати не може, це просто неможливо", – був категоричний Філіп Бедросович.

Нагадавши, Кіркорова терміново госпіталізували, розкрито важкий діагноз: "Сподіваюся, все буде добре..."

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