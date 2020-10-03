Український комік і шоумен студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився домашнім улюбленцем, не забувши при цьому про Євгена Кошового

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чікакошева", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах собака породи Чихуахуа озлоблено гарчить в камеру, після чого різко «перемикається» на щось. У тегах до посту Ткач тегнув Кошового, а українці буквально «залилися» сміхом.

«Чимось схожа на господаря», «Боги намистинка! У неї напевно кнопка десь, ну загалом ну там!», «ох, яка злючка. Красоточка», «вона чимось на нього самого схожа», «а чому ця звірюка без намордника?», «Юра, ти так змінився. Схуд чи що», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач висловився про майбутнє в політиці.

За словами артиста, він ніколи не замислювався про те, щоб змінити професію. Ткач також зазначив, що, на його думку, гумор і Політика – речі несумісні, тому він навряд чи коли-небудь захоче піти в політику.

Він звернув увагу на те, що в політику не збираються йти ні він, ні Кошовий, ні Ласточкін, адже гумор повинен залишатися гумором, а політика - політикою.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.