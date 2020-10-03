Колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка, Ірина, показала апетитні форми в мініатюрному бікіні

Як пише Politeka.net, вона розмітила фото в дуже сміливому образі на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Ірина Морозюк часто радує відвертими нарядами, але на цей раз вона перевершила саму себе, показавшись в червоному купальнику, який ледь прикрив її інтимні місця.

Красуня сфотографувалася, на краю ванної з широко розсунутими ногами. Пляжний образ красуні довершили сонцезахисні окуляри і бейсболка, повернена козирком назад.

Сам пост Ірина Морозюк присвятила неприємній історії, яка з нею трапилася в аеропорту. За словами екс-дружини спортсмена, вона опинилася в VIP-терміналі, але їй довелося побігати і відстояти в черзі через перевагу багажу, який не можна було оплатити безготівково.

"Це, мати вашу, як ?!!! Виходить я заплатила 1350 € (за трьох), сук* 45 000 грн, щоб пройти зайвий кілометр?! Добре продумано господа 👏 🏼 🤝 Браво👏 🏼", - обурилася Ірина.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд знаменитості і залишили багато відгуків в коментарях:

"Чуєш, пані Ірина. А у тебе є труси, які багато закривають, а не тільки пельмешку ??? Якщо є, то зробиш фотку?"; "Ходячий кекс🔥 😉 🙃"; "Я поклоняюся тобі"; "Ну ти дала, мати:)😂 треба було народиться в іншій державі😉".

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