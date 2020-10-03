Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом нежирної кабачкової ікри
Вона опублікувала рецепт на своєму YouTube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Як виявилося, приготувати таку страву дуже просто, з ним впораються навіть недосвідчені кулінари.
"Ікра заморська-кабачкова! 😃Улюблена 😋овочі, гриби і зовсім мало масла🥕 Давайте скоріше на кухню!😉 ",- запросила Ліза Глинська в описі до відео.
Інгредієнт:
"Друга Волочкова": Нікітюк голяка влаштувала спекотну фотосесію у чана, ледь не засвітивши зайве
Масштабна пожежа охопила Харківщину, фото: рятувальники екстрено звернулися до жителів
Безсоромна Асмус в непристойній позі поділилася особистими одкровеннями: "Я часто прокидаюся…"
Синоптики приголомшили прогнозом на місяць, буде до +35°С: "починаючи з 8 жовтня..."
1,5 кг кабачка
400 г цибулі
400 г болгарського перцю
400 г помідорів
300 г моркви
200 г грибів (ерінгі, або печериці, гливи)
часник (за смаком)
перець чилі (за смаком)
30 мл рослинного масла
сіль (за смаком)
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати овочі:
1. Вимити і нарізати дрібним кубиком кабачки.
2. Таким же чином нарізати помиті, очищені моркву, гриби, цибулю і болгарський перець.
3. Пробланширувати помідори, зняти шкірку, вирізати серцевину і нарізати дрібними кубиками.
4. Дрібно нарізати перець чилі, попередньо витягнувши насіння.
5. Видавити часник через чеснокодавку.
Потім перейти до самої ікрі:
1. Помістити масло і всі підготовлені овочі в каструлю, посолити.
2. Додати 100 мл води і залишити гаситися на середньому вогні близько години-півтори, помішуючи.
3. Додати дрібно нарізаний кріп, досолити за смаком.
4. Зняти ікру з вогню і дозволити охолонути, після цього можна збити її блендером.
Користувачі соціальної мережі поділилися враженнями від рецепту в коментарях:
"Чудовий рецепт, Ліз❤️🌷 🌷 🌷"; "Лізо, спасибі велике за рецепт. Це дуже смачно. Вам удачі і здоров'я! Ви сексі!"; "Як довго я тебе шукала!", правда не могла знайти хороший рецепт. Спасибі 🌻 готувала з додаванням майонезу, але не сподобалося".
Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».
Як повідомляла Politeka, Глинська дала супер-рецепт малосольної скумбрії: "трохи слиною не вдавилася...".
Також Politeka писала, що Глинська поділилася рецептом рогаликів, що тануть у роті: "відірватися неможливо!".