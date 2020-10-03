Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом нежирної кабачкової ікри

Вона опублікувала рецепт на своєму YouTube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Як виявилося, приготувати таку страву дуже просто, з ним впораються навіть недосвідчені кулінари.

"Ікра заморська-кабачкова! 😃Улюблена 😋овочі, гриби і зовсім мало масла🥕 Давайте скоріше на кухню!😉 ",- запросила Ліза Глинська в описі до відео.

Інгредієнт:

1,5 кг кабачка

400 г цибулі

400 г болгарського перцю

400 г помідорів

300 г моркви

200 г грибів (ерінгі, або печериці, гливи)

часник (за смаком)

перець чилі (за смаком)

30 мл рослинного масла

сіль (за смаком)

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати овочі:

1. Вимити і нарізати дрібним кубиком кабачки.

2. Таким же чином нарізати помиті, очищені моркву, гриби, цибулю і болгарський перець.

3. Пробланширувати помідори, зняти шкірку, вирізати серцевину і нарізати дрібними кубиками.

4. Дрібно нарізати перець чилі, попередньо витягнувши насіння.

5. Видавити часник через чеснокодавку.

Потім перейти до самої ікрі:

1. Помістити масло і всі підготовлені овочі в каструлю, посолити.

2. Додати 100 мл води і залишити гаситися на середньому вогні близько години-півтори, помішуючи.

3. Додати дрібно нарізаний кріп, досолити за смаком.

4. Зняти ікру з вогню і дозволити охолонути, після цього можна збити її блендером.

Користувачі соціальної мережі поділилися враженнями від рецепту в коментарях:

"Чудовий рецепт, Ліз❤️🌷 🌷 🌷"; "Лізо, спасибі велике за рецепт. Це дуже смачно. Вам удачі і здоров'я! Ви сексі!"; "Як довго я тебе шукала!", правда не могла знайти хороший рецепт. Спасибі 🌻 готувала з додаванням майонезу, але не сподобалося".

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