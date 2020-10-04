Курс валют в Україні 4 жовтня приготується до стрибка, долар після вихідних накинеться на гривню з "подвоєною" силою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.
Так, стодоларова купюра після вихідних трохи піддасть тиску: +0,65 грн на міжбанку.
А ось євро навпаки, в понеділок здасть позиції: -9,58 гривні.
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Курс валют в Україні на 4 жовтня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2833,43 грн;
100 євро - 3332,82 грн.
Водночас фахівці з Національного банку стверджують, що десять рублів можна буде купити за 3,674 гривні.
До цього ми розповідали, що курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня. Думки фахівців розділилися: ціна на валюту може як і піднятися, так і опуститься.
Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин стверджують, що вартість долара продовжить зростати на 5-6 копійок.
"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив Охріменко.
Схожий прогноз зробив і Андрій Шевчишин. За його словами, курс досягне позначки у 28,5 гривні за долар.
Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара "посилилася невизначеність з...".
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