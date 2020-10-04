Погода в Україні 4 жовтня потішить громадян приємними змінами, але є й такі, до кого "в гості" зайдуть опади

Так, на заході країни очікується тепла і суха погода, хоча на Закарпатті можливі локальні дощі. Повітря погріється до 21-24 градусів тепла вдень, а ось вночі охолоне до 11-14 за Цельсієм, передає Politeka.

А ось на півночі буде абсолютно без опадів, хоча буде трохи прохолодніше: від 20 до 23 зі знаком «плюс». Вночі очікується 9-14 тепла.

Схожа ситуація буде і в центральних регіонах. Невелика хмарність буде супроводжуватися комфортними 20-24 градусами тепла, які вночі змінять прохолодні 10-14 градусами за Цельсієм.

На півдні України сьогодні буде невелика хмарність і до 21-24 зі знаком «плюс», хоча вночі похолодає до 12-16 тепла.

Українцям на Сході сьогодні варто очікувати 20-22 вище нуля. А ось в темний час доби очікується від 8 до 10 градусів за Цельсієм.

У Києві та передмісті сьогодні, згідно з твердженнями синоптиків, буде від 20 до 23 градусів тепла. Дощів не буде, хоча небо затягнуть Хмари. А ось вночі очікується похолодання до 11-14 за Цельсієм.

В Укргідрометцентрі також виступили з попередженням, що на західних областях будуть шквали в районі 15-20 м/с.

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