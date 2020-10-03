Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала яскравий образ

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

Крім того, у мережі Instagram існує безліч фанатських сторінок, де шанувальники показують яскраві фото своєї улюблениці. Кілька годин тому на одній з них з'явилося фото, на якому дівчина позувала у відвертому вбранні.

Модель обрала для нового виходу чорну сукню на тонких бретельках, з відвертим декольте і вузьким кроєм. Широкий пояс підкреслив тонку талію зірки, зробивши пропорції її тіла просто досконалими. Наряд доповнив виразний макіяж з графічними стрілками. Волосся зірці випрямили і поклали в об'ємну укладку.

Емілі стоїть посеред коридору, дивлячись в камеру заклично і інтригуюче.

Розкішна фігура моделі, як завжди, зробила свою справу - фанати почали писати зірці компліменти і називати її найкрасивішою в світі. Інші звернули увагу на її занадто пишні губи.

"Ось зображення ідеальної жінки ❤️", "Ви одна з найкрасивіших жінок на цій планеті😍 😍❤️", "дуже красива, лялька🤩 🌟", "щось з губами! Бджоли покусали!😳 ", "Яка ти Диво-жінка", " тіло просто вогонь! Воно іскрить і плавить все навколо! Посмішка на твоєму обличчі так висвітлює все навколо, що все меркне, тільки ти одна сяєш, як діамант!".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.