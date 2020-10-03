Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, зворушила одкровеннями про зйомки популярного серіалу " Свати"

Як повідомляє Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося нове фото постарілої зірки, на якому вона постала в чорній футболці з довгим рукавом, поверх якої можна помітити великий хрестик на шкіряному шнурку. Тетяна Кравченко також одягла сонцезахисні окуляри в білій оправі, які в приміщенні підняла на верхівку. Незважаючи на дещо похмурий образ, артистка посміхається з добродушними іскрами в очах.

"Поки знімалася в "Сватах", жила динамічним життям, наповненим змістом, готувалася до кожного сезону, до кожного знімального дня. А коли все закінчилося, було відчуття, що життя зупинилося. Трапилася навіть невелика депресія, але допоміг мені впоратися з нею театр", - йдеться в описі.

Користувачі соціальної мережі підтримали Тетяну Кравченко і залишили багато теплих відгуків в коментарях:

"Якщо чесно дивишся на Вас в сватах і реально думаєш, що це ви справжня, це ваше життя.... Настільки все правдоподібно, настільки життєво, що хочеться приписати собі таку долю, таких сватів і тд.... Хочеться, щоб всі сім'ї саме так жили, дружно, впевнено!!"; "Плачу разом з вашою героїнею завжди. Вона така жива, справжня. Спасибі вам величезне за Валюху. Вона ніби подруга моя"; "красуня, обожнюю Вас і ваші фільми"; " ви сильна жінка і красива ❤️❤️❤️🙌🙌🙌🌹"; "Тетяна,, ви чудова, ну а смуток, вона іноді відвідує кожного".

Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко переполошила немічним виглядом, рідкісний кадр.

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко вразила наповал елегантним чином:»Мадам, ви просто принадність".