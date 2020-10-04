Артисткам подобається бути в центрі уваги завдяки найрізноманітнішим і зухвалим нарядам

Знаменитості витрачають на гардероб тисячі і іноді навіть цілий статок. При цьому, найчастіше, надягають вони той чи інший наряд лише один раз, забуваючи про нього і вибираючи інший. Проте, дуже часто зірки слідують трендам. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які не встояли і блиснули фігурами в шкіряних нарядах.

Даша Астаф'єва епатує публіку кожен раз по-різному, але в шкіряних брюках, ТОПі або плащі брюнетка може перевершити будь-яку модель. Знаменитість знає, як доглядати за собою і робить це дуже ретельно, без уколів краси. Саме тому одяг вигідно підкреслює її тіло без вад. У шкірі Астаф'єва з'являється досить часто.

Оля Полякова віддає перевагу латексу, тому її сукні зроблені фактично з нього одного. Однак, образи з куртками-косухами або зухвалі образи для сцени з комбінезонами дуже яскраві. На публіці Оля знає, як піднести себе правильно.

Кайлі Дженнер одна з тих моделей, що носить шкіряні сукні практично завжди. Дівчина не ховає форми і допомагає їй в цьому саме міні-плаття самої різного забарвлення. Лаконічні образи завжди виглядають дорого і стильно.

Анастасія Волочкова після вигнання з Великого театру почала виступати одна і її костюми іноді переходять всі рамки дозволеного. Вона показує себе в шкірі, з камінням, в одній сіточці або навіть світить сідницями перед дітьми. Костюм фатальної Діви не раз дивувати користувачів мережі Instagram.

Настя Каменських блищить в модних нарядах зі шкіри на сцені і в фотосесіях для модних журналів все частіше. Тепер співачка не боїться показати сідниці або бюст, адже вона схудла на більш ніж 20 кілограм. Артистка обтягує талію трендовими костюмами і вже не раз потрапляла під критику через нові відверті образи.

Тіна Кароль є любителькою класичних образів, тому епатує публіку в сукнях середньої довжини і часто з вельми скромними декольте. Проте ефектні наряди зі шкіри артистка не відкидає, вражаючи виглядом. За стильні образи Кароль прозвали іконою серед українських зірок.

Раніше ми також писали, як виглядали і ким були чоловіки Ані Лорак, Лоліти, Лопес та інших зірок, з якими їм не пощастило: топ фото

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських, Лопес, Лобода та інші засмаглі красуні в бікіні продовжили собі літо: "це пожежа!"

Також Politeka писала, що Як по-різному старіють Брежнєва, Лобода, Басков та інші зірки, що народилися в один рік: "Заворотнюк лялечка"