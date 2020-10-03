Колишнього президента України Петра Порошенка госпіталізували до лікарні з важким діагнозом
Як стало відомо Politeka.net, дружина Марина розповіла подробиці про стан політика, її слова наводяться на сторінці партії "європейська солідарність" в "Facebook".
За словами дружини, Петра Порошенка помістили в одну з лікарень Києва. "Мій чоловік має двостороннє запалення легень", - повідомила вона. Крім того, Марина заявила, що з китайським вірусом бореться їхня дочка.
29 вересня Петро Порошенко на своєму каналі в "Телеграм" повідомив, що у нього виявили "підступний" Китайський вірус. Лідер " ЄС " вирішив лікуватися в домашніх умовах, він пообіцяв на час хвороби відмовитися від робочих поїздок по Україні і порекомендував всім співвітчизникам берегти здоров'я під час епідемії.
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Раніше небезпечним китайським вірусом вже перехворіти багато українських політиків, у тому числі чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Епідемія також вдарила по голові" Батьківщини " Юлії Тимошенко та багатьох народних депутатах Верховної Ради. Серед зірок вірус підхопили Ольга Фреймут, Володимир Остапчук і зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка вже повернулася до роботи.
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