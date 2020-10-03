Бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в больницу с тяжелым диагнозом

Как стало известно Politeka.net, супруга Марина рассказала подробности о состоянии политика, ее слова приводятся на странице партии "Европейская солидарность" в "Facebook".

По словам жены, Петра Порошенко поместили в одну из больниц Киева. "У моего мужа двустороннее воспаление легких", - сообщила она. Кроме того, Марина заявила, что с китайским вирусом борется их дочь.

29 сентября Петр Порошенко на своем канале в "Телеграм" сообщил, что у него обнаружили "коварный" китайский вирус. Лидер "ЕС" решил лечиться в домашних условиях, он пообещал на время болезни отказаться от рабочих поездок по Украине и порекомендовал всем соотечественникам беречь здоровье во время эпидемии.

Ранее опасным китайским вирусом уже переболеть многие украинские политики, в том числе действующий президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Эпидемия также ударила по главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко и многих народных депутатах Верховной Рады. Среди звезд вирус подхватили Ольга Фреймут, Владимир Остапчук и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая уже вернулась к работе.

Напомним, Порошенко таки явился на допрос в ГБР, и не сам.

Как сообщала Politeka, Зеленский добился своего, скандал на Западе Украины обернулся грандиозным успехом: подробности.

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