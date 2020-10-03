Російська артистка Анна Семенович розповіла про те, що робить жінок по-справжньому красивими

Як пише Politeka.net, знаменита красуня поділилася своїми одкровеннями в соціальній мережі "Instagram". Вона також опублікувала нове фото, на якому постала перед шанувальниками на в яскравому домашньому образі. Вона зручно розташувалася в плетеному кріслі на терасі, надівши сорочку оливкового кольору зі шнурком на талії, а також розстебнула гудзики на грудях. На знімку Анна Семенович підняла одну руку і спрямувала задумливий погляд кудись убік.

"Я часто спостерігаю картину, коли красиві жінки, самотні! Краса, це ж не тільки зовнішність,а енергія яку випромінює кожна людина з серця ❤️. Звичайно багато красивих і порожніх людей, вони стежать тільки за оболонкою , а на нутро їм плювати. Але я зараз говорю про істинно красивих жінок, м'яких, сміливих, сильних і добрих, які живуть на високих вібраціях", - зазначила телеведуча. - "Багато жінок кажуть: "Треба прикидатися і намагатися здаватися слабкою, піддаватися і грати зі своїм чоловіком". А може краще просто дочекатися свого чоловіка, з яким ти знаходишся на одній вібрації?".

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися красою і мудрістю Анни:

"Для когось ви красива, а комусь зовсім ні. Хтось вважає себе красивою, а іншим ти здаєшся звичайною! У зовнішності головне догляд і здоровий вигляд!"; "Анна, красиво і правильно сказано! 👏 👏 👏 Захоплююся вами🤗 😍"; "Иилашка"; "Мужики бояться красивих жінок!".

Нагадаємо, що Анна Семенович розлючила вульгарною витівкою:"чоловіки люблять пишні жіночі попи".

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