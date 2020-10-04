Деякі зірки постійно стежать за собою, тому їх фігури бездоганні

Познайоммось зі знаменитостями, які дозволяють підкреслити свої ідеальні форми лосинами, передає Politeka.net.

Дивлячись на Світлану Лободу, ніколи не сказати, що вона народила двох дітей. Фігура артистки просто гідна всіх компліментів у світі, а лосини відмінно виділяють соковиті місця її тіла.

Співачка Віра Брежнєва завоювала серця маси фанатів. Красуня дотримується правильного харчування і активно займається спортом, тому її фігура в будь-якому відвертому вбранні виглядає шикарно.

Кучерява красуня Настя Каменських давно скинула зайві кіло і тепер проводить тренування в Instagram. Зірка демонструє ідеальні вигини в різних обтягуючих нарядах, в тому числі легінсах.

Модель і співачка Даша Астаф'єва нерідко хвалиться фігурою в стилі "ню". Тому красуні не складає труднощів, з'явитися в облягаючому одязі, в тому числі в спортивному костюмі, який відмінно підкреслює її апетитні форми.

Співачка Надя Дорофєєва навіть в домашньому образі не втрачає своєї чарівності. Красуня обтягує свої соковиті місця і виглядає дуже ефектно.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода позувала зі своєю мамою, Наталією Василівною, на березі водойми. На зірці – чорні штани в смужку і топік, що оголює живіт співачки.

Мама знаменитості одягнена набагато скромніше – на ній - бежеві штани і чорна футболка з принтом.

"Матуся-мій захисник, мій друг, моя опора. Любіть і оберігайте своїх рідних... ",- написала артистка.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою: "Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті: "гаряча і скажена".