В Україні планують посилити контроль за дотриманням карантинних заходів
Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, необхідно посилити контроль особливо в місцях масового скупчення людей.
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"Ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролюючі заходи... Я ще раз хочу звернути увагу, у нас збільшується кількість людей, у яких важкий перебіг хвороби",- зазначив Степанов.
Варто відзначити, в Україні четвертий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків захворювання "китайським" вірусом
За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено 4661 новий випадок інфекції.
Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 Жовтня.
Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час
За його словами, все може відбутися вже в жовтні, а рішення буде залежати від кількості заражених.
Нагадавши, Харківщина не готова до другого етапу послаблення карантину.
Як повідомляла Politeka, у Харкові посилили карантинні заходи, штрафи зросли до 170 тисяч.
Також Politeka писала, що у харківській лікарні лікарі ополчилися проти заражених людей.