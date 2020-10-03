В Україні планують посилити контроль за дотриманням карантинних заходів

Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, необхідно посилити контроль особливо в місцях масового скупчення людей.

"Ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролюючі заходи... Я ще раз хочу звернути увагу, у нас збільшується кількість людей, у яких важкий перебіг хвороби",- зазначив Степанов.

Варто відзначити, в Україні четвертий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків захворювання "китайським" вірусом

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено 4661 новий випадок інфекції.



Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 Жовтня.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час