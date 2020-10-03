В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер
Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.
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"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.
Стоит отметить, в Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания "китайским" вирусом
За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен 4661 новый случай инфекции.
Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.
Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время
По его словам, все может произойти уже в октябре, а решения будет зависеть от количества зараженных.
Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карантина.
Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.
Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.