В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер

Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.

Стоит отметить, в Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания "китайским" вирусом

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен 4661 новый случай инфекции.



Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время