В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер

Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

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"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.

Максим Степанов

Стоит отметить, в Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания "китайским" вирусом

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен 4661 новый случай инфекции.

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Напомним,  26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время

По его словам, все может произойти уже в октябре, а решения будет зависеть от количества зараженных.