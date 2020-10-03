Російська балерина Анастасія Волочкова продемонструвала, чим радує коханого чоловіка
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Скандальна знаменитість позувала на сходинках особняка, задерши ногу на ковані перила. Для такого перформансу вона вбралася в екстремальну чорно-білу піжаму, напівпрозорі мережива практично оголили її стегна. Анастасія Волочкова однією рукою взялася за щиколотку, а іншу з посмішкою помістила на пояс. Вона також зізналася, що з самого ранку зважилася на таку витівку зі шпагатом заради нареченого.
"Прекрасний початок дня.😊 Здорово, коли перила будинку можуть замінити балетний верстат. Екзерсис для коханого на мармурових сходах😂 Хороших вам вихідних.😊 🌺 ",- заявила балерина в описі до фото.
Раніше Анастасія Волочкова нагадала про колишні успіхи, виклавши в соцмережі архівне фото. На ньому балерина постала на сцені в свої кращі роки, коли грала головну роль в постановці "Лебедине озеро". У кадрі ще молода артистка виконує фуете-складний балетний елемент, що вважається трюком. "Під час їх виконання голова паморочиться не тільки від успіху», - зазначила сама Анастасія.
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Варто відзначити, що Волочкова зі скандалом пішла з Московського театру, якому присвятила багато років свого життя. Після цього танцівниця все частіше дивує шанувальників скандальними витівками.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми: "Своє місце в цирку".
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