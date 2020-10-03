Знаменита співачка Світлана Лобода здивувала користувачів мережі незвичайним образом

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода вміє вражати своїх шанувальників. Вона багато працює над собою і може похвалитися точеними формами, а крім того, не боїться експериментувати з образами і навіть зовнішністю.

Так, на нових кадрах у своєму Instagram артистка продемонструвала вельми несподівану зачіску.

На новому фото Світлана вирішила показати, який образ обрала для чергового перельоту. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона сидить біля вікна літака в чорній сорочці з рюшами. Співачка злегка посміхається і рукою підтримує підборіддя.

Зазвичай пишні білі локони співачка зробила з "ефектом мокрого волосся". Артистка також освітлила брови, а на обличчі не використовувала макіяж. Вона виглядає молодою і свіжою. Шкіра знаменитості без натяку на в'янення просто світиться здоров'ям.

Фанати почали активно обговорювати такі зміни в образі улюбленої артистки - більшості зачіска сподобалася і вона навіть відзначили, що Світлана виглядає просто чарівно. Інші ж звернули увагу, що співачка на себе практично не схожа.

"Якби я сказала, що ви красива, я б збрехала... адже ви найкрасивіша.....❤ ️ ", "Ви тут на себе не схожі", "Ваша пісня" Мій " - це реальний кайф🔥 🔥 🔥 👍 👍 👍"," які соковиті м'ясні губки і шикарні очі", " Ах яка дівчинка!!!😘 😘 😘 ", "Яка ви тут ніжна, незаймана, юна"," мармурова статуетка", "яка чиста, як небо🤤".

Нагадаємо, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.

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