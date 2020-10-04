39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон спокусила вигинами в білизні

Зірка володіє стрункою фігурою, яку дозволяє собі підкреслювати різними сміливими нарядами, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня позувала в рожевій мереживній білизні на невеликому відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Наряд мав спокусливі вирізи, які оголили її красиве тіло.

Відвертий наряд обтягнув струнку талію, а ліфчик підкреслив невеликі груди.

Періс демонструвала шовкове тіло в сміливому боді в різних позах.

Також модель одягла сітчасті колготки, в яких образ став більш спокусливим. Довгі і мереживні рукавички виглядали просто ідеальним аксесуаром, як і великі сережки.

Зірка зібрала довге пишне волосся в пишний хвіст. При цьому її губи були прочинені, а очі широко розкриті.

За сім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.

"Найкрасивіша блондинка", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Періс Хілтон опублікувала пост, представивши майже оголеною. Красуня прикривала своє тіло довгим білим рушником.

Модель трохи стиснула груди, які стали здаватися об'ємніше. Довге волосся красуня поклала набік. При цьому її плічко світилося на світлі ніби шовкова тканина.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон одягла ліфчик, який виділив її невеликі груди і приховав її під шаром тканини. Бретельки представляли собою гумку, що натягнулася на плечах.

Білизна підкреслила стрункість моделі, обвивши її тіло. Також чорні трусики здавалися маленькими, вони трохи приспустилися зі стегон.

Нагадавши, Періс Хілтон у розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

А ще Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з квітів

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