Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розповіла, коли представить увазі публіки свій новий проект

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію, на якій постала в образі чуттєвої діви, передає Politeka.net.

На ній – червоний довгий халат з вишивкою і широкими рукавами у східному стилі, а також довгі чорні рукавички.

34-річна артистка анонсувала новий випуск "Жіночого кварталу" , а також порадувала фанатів:

"Жодне слово не передасть мого трепету, адже в цьому ефірі я представляю проект @mora_singer 🤍", - написала вона.

MORA - це авторський проект "голосу" "Жіночого кварталу", про який Адамчук уперше розповіла ще в березні.

"MORA - це результат пошуку себе, суть якого в розкритті нових граней моєї творчості. Якщо Марта – це вже проявлена частина мене, то MORA – внутрішня і ще не розкрита суть. Також це збірний образ всіх сучасних жінок", – говорила артистка в одному зі своїх інтерв'ю.

Першою піснею проекту стала #liveLight, що означає "живий світ", "світло життя" або "жити легко". Це пісня про рух, бажання, активність, бажання вирватися з обмежень, контролю, трансформувати негатив і виявити позитив.

Раніше ми розповідали про те, що Марта Адамчук запаморочила шанувальникам голову ідеальним романтичним образом.

Зірка опублікувала свіжі фото в соцмережі, на яких постала в "вузькій" сукні на прогулянці.

Наряд брюнетки вигідно підкреслив її плавні вигини і чарівні округлості. Образ доповнили стильні туфельки на шпильці.

Нагадаэмо, бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим: "Обпалює".

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" перевершила своїми формами Астаф'єву й Нікітюк.

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