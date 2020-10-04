Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розповіла, коли представить увазі публіки свій новий проект
На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію, на якій постала в образі чуттєвої діви, передає Politeka.net.
На ній – червоний довгий халат з вишивкою і широкими рукавами у східному стилі, а також довгі чорні рукавички.
34-річна артистка анонсувала новий випуск "Жіночого кварталу" , а також порадувала фанатів:
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"Жодне слово не передасть мого трепету, адже в цьому ефірі я представляю проект @mora_singer 🤍", - написала вона.
MORA - це авторський проект "голосу" "Жіночого кварталу", про який Адамчук уперше розповіла ще в березні.
"MORA - це результат пошуку себе, суть якого в розкритті нових граней моєї творчості. Якщо Марта – це вже проявлена частина мене, то MORA – внутрішня і ще не розкрита суть. Також це збірний образ всіх сучасних жінок", – говорила артистка в одному зі своїх інтерв'ю.
Першою піснею проекту стала #liveLight, що означає "живий світ", "світло життя" або "жити легко". Це пісня про рух, бажання, активність, бажання вирватися з обмежень, контролю, трансформувати негатив і виявити позитив.
Раніше ми розповідали про те, що Марта Адамчук запаморочила шанувальникам голову ідеальним романтичним образом.
Зірка опублікувала свіжі фото в соцмережі, на яких постала в "вузькій" сукні на прогулянці.
Наряд брюнетки вигідно підкреслив її плавні вигини і чарівні округлості. Образ доповнили стильні туфельки на шпильці.
Нагадаэмо, бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим: "Обпалює".
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