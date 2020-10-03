Українська фітнес-модель Юлія Мішура здивувала пікантним образом
Як передає Politeka.net, відвертий знімок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
29-річна киянка регулярно балує своїх шанувальників, спокусливими кадрами, але цього разу колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу показала більше, ніж зазвичай.
"Прекрасний ранок суботи", - повідомила вона в підписі до посту і, судячи з усього, ще не встигла одягнутися після того, як прокинулася.
Наташа Корольова після зрад Тарзана запалила з юним дагестанцем: "Це було неймовірно"
Коханка Тарзана зі сльозами на очах здивувала зізнанням, Корольовій це не сподобається: "Поривай звели в лик святих..."
"Ненавидять донині": у мережі показали, як зухвало виглядала Ольга Бузова в школі
Біда в родині Шоптенко з "Танців з зірками", чоловік звернувся до українців: "Буду чесний..."
На кадрі Юлія постала майже без одягу, одягнувши лише штани і прикривши обличчя чашкою кави.
Такий відвертий знімок не на жарт розбурхав її шанувальників, які віддячили її сотнями лайків.
Варто відзначити, що Юлія часто ділиться фотографіями і відеозаписами зі спортзалу, мотивуючи своїх передплатників тренуватися.
Раніше, модель опублікувала не менш пікантне фото.
На ньому вона стояла тільки в трусиках на ліжку. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло фанатам.
Нагадаємо, розкута фітнес-модель Юлія мішура здивувала жарким видом топле
Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура похвалилася дивовижним "горішком", розвернувшись спиною
А ще Politeka повідомляла, що роздягнена фітнес-модель Юлія мішура звела з розуму пружностями без білизни