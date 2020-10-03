Українська фітнес-модель Юлія Мішура здивувала пікантним образом

Як передає Politeka.net, відвертий знімок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

29-річна киянка регулярно балує своїх шанувальників, спокусливими кадрами, але цього разу колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу показала більше, ніж зазвичай.

"Прекрасний ранок суботи", - повідомила вона в підписі до посту і, судячи з усього, ще не встигла одягнутися після того, як прокинулася.

На кадрі Юлія постала майже без одягу, одягнувши лише штани і прикривши обличчя чашкою кави.

Такий відвертий знімок не на жарт розбурхав її шанувальників, які віддячили її сотнями лайків.

Варто відзначити, що Юлія часто ділиться фотографіями і відеозаписами зі спортзалу, мотивуючи своїх передплатників тренуватися.

Раніше, модель опублікувала не менш пікантне фото.

На ньому вона стояла тільки в трусиках на ліжку. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло фанатам.

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