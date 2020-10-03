Украинская фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Как передает Politeka.net, откровенный снимок модель опубликовала на своей страничке в Instagram.
29-летняя киевлянка регулярно балует своих поклонников, соблазнительными кадрами, но на этот раз бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу показала больше, чем обычно.
"Прекрасное утро субботы", - сообщила она в подписи к посту и, судя по всему, еще не успела одеться после того, как проснулась.
«Люди, это возраст уже»: Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности
Каменских спустила платье, показав всем свои достоинства в горчичном бикини: "Вообще не как у Ким"
«Седина в бороду, бес в ребро»: 53-летний Киркоров ярко зажег с любовником Бузовой, кадры гуляний
Синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С: "Начиная с 8 октября..."
На кадре Юлия предстала почти без одежды, одев лишь штаны и прикрыв лицо чашечкой кофе.
Такой откровенный снимок не на шутку взбудоражил ее поклонников, которые отблагодарили ее сотнями лайков.
Стоит отметить, что Юлия часто делится фотографиями и видеозаписями из спортзала, мотивируя своих подписчиков тренироваться.
Ранее, модель опубликовала не менее пикантное фото.
На нем она стояла только в трусиках на кровати. Девушка развернулась спиной, демонстрируя подтянутое тело фанатам.
Напомним, раскованная фитнес-модель Юлия Мишура изумила жарким видом топле
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась изумительным "орешком", развернувшись спиной
А еще Politeka сообщала, что раздетая фитнес-модель Юлия Мишура свела с ума упругостями без белья