Украинская фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Как передает Politeka.net, откровенный снимок модель опубликовала на своей страничке в Instagram.

29-летняя киевлянка регулярно балует своих поклонников, соблазнительными кадрами, но на этот раз бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу показала больше, чем обычно.

"Прекрасное утро субботы", - сообщила она в подписи к посту и, судя по всему, еще не успела одеться после того, как проснулась.

На кадре Юлия предстала почти без одежды, одев лишь штаны и прикрыв лицо чашечкой кофе.

Такой откровенный снимок не на шутку взбудоражил ее поклонников, которые отблагодарили ее сотнями лайков.

Стоит отметить, что Юлия часто делится фотографиями и видеозаписями из спортзала, мотивируя своих подписчиков тренироваться.

Ранее, модель опубликовала не менее пикантное фото.

На нем она стояла только в трусиках на кровати. Девушка развернулась спиной, демонстрируя подтянутое тело фанатам.

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