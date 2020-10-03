Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій

Про цю проблему він заявив, виступаючи перед студентами Львівської політехніки. Відео з лекцією прем'єра опублікували на офіційному Youtube-каналі Кабінету Міністрів 3 жовтня (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде податками утримувати двох пенсіонерів.

Шмигаль уточнив, що зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії".

"В Україні буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливе. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика"– сказав прем'єр.

Шмигаль пояснив, що вже в 2021 році Кабінет Міністрів запустить накопичувальні пенсії, тому кожен працюючий зможе сам відкладати на старість.

Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а решту потрібно буде збирати самостійно.

Нагадаємо, обмеження на карантині, Шмигаль озвучив українцям нові правила.

Як повідомляла Politeka, харків'яни отримуватимуть по дві пенсії, Шмигаль назвав умову.

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