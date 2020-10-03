Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий

Об этой проблеме он заявил, выступая перед студентами Львовской политехники. Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном Youtube-канале Кабинета министров 3 октября (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет налогами содержать двух пенсионеров.

Шмыгаль уточнил, что сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".

"В Украине будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Шмыгаль пояснил, что уже в 2021 году Кабинет министров запустит накопительные пенсии, поэтому каждый работающий сможет сам откладывать на старость.

Государство будет платить всего лишь "небольшую социальную пенсию", а остальное нужно будет копить самостоятельно.

Напомним, ограничения на карантине, Шмыгаль озвучил украинцам новые правила.

Как сообщала Politeka, харьковчане будут получать по две пенсии, Шмыгаль назвал условие.

Также Politeka писала, что Шмыгаль на фото похвастался "достижением".