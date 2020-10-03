Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі подражнила засмаглим тілом в тонкій міні-сукні "зебри"

Цього разу ефектна модель з дивно стрункою фігурою подражнила видом в досить провокаційних позах на дивані. Дівчина приміряла ультра-тонке плаття з трендовим принтом зебри і доповнила його такий же капелюхом з модним звіриним принтом.

Немов потягується кішка, Емілі покрутилася перед об'єктивом з різних сторін і змогла вразити фанатів. Дівчина виглядала досить сміливо, адже досить крихітна Довга наряду не змогла прикрити її довгі і засмаглі ноги.

"Я так рада оголосити, що я обличчя новітньої колекції @nastygal! Запуск через 5 днів. 🦓 🦓 # nastygalftemrata #ad", - радісно оголосила Емілі, оголошуючи про нову співпрацю.

Ось як реагують в мережі, критикуючи зірку за рішення про неоднозначну співпрацю:

"Як така сильна феміністка, взялася за це, це так розчаровує Nastygal буквально побудований на експлуатації своїх швейних жінок; ви активіст, але робите лінію швидкої моди2;?Дуууже розчаровує 👎; @emrata належить Boohoo, яка була визнана замішаною в сучасному рабстві і експлуатації у Великобританії🤔; ох, чорт, що за прогини; поза звичайно для сміливців; прогнулася по повній для компанії і взагалі».

Ми раніше писали, що дівчина кожен день показує, як проводить час вдома. На відміну від колеги і подруги Белли Хадід, модель не показує більшу кількість фото в Instagram з показів або гримерки. Замість цього модель балує шанувальників домашніми кадрами або фото з пляжу.

Так як Емілі любить природність, на пляжі вона завжди з розпущеним волоссям, без макіяжу і з простими бікіні без принтів. Найчастіше дівчина вибирає лаконічні дизайни. Наприклад, на одних пляжних фото можна побачити, як Емілі приміряла стильне гірчичне бікіні в білий горошок.

Струнка фігура не залишає нікого байдужими. Дівчина зазначає: вона не голодує, насправді вона любить смачно поїсти. Ось що говорила Емілі раніше.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі