Джамала суботнього ранку показала себе в невимушеному домашньому образі
Популярна українська співачка поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових знімках Джамала позує сидячи на підлозі дитячої кімнати. На ній простий, але від цього не менш стильний домашній наряд кольору хакі. Зірка позує впевнено і невимушено. На ній мінімум косметики, а волосся вільно спадає на плечі.
"Бажаю, щоб всі ваші ранки були не обов'язково легкими, але завжди в любові", - підписала кадри співачка.
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У коментарях українці тут же почали обговорювати її пост.
"Всі фото прекрасні найкрасивіша", "шикарна і дуже красива", "звичайно ж всі три. Наша найпрекрасніша. Спасибі за побажання, абсолютно взаємно", "яка ви розкішна жінка!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Джамала зовсім недавно народила другу дитину - співачка стала мамою ще одного чарівного синочка. Зараз артистка вже повернулася до роботи і щосили намагається встигати приділяти час при цьому і сім'ї і особливо малюкам.
На своїй сторінці в Instagram зіркова мама опублікувала зворушливі кадри в колі сім'ї. На фото можна побачити старшого сина співачки, дворічного Еміра-Рахмана, молодшого Селіма-Гірая і її чоловіка Сеїт-Бекіра.
Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри: "Боже, які ви милі".
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