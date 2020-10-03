У Приватбанку відмовляються видавати нові карти



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомив незадоволений клієнт на порталі "Мінфін".

"У червні закінчився термін дії картки для виплат, під час звернення до відділення сказали, що карток під час карантину вони не видають, продовжили термін дії старої на три місяці, по закінченню цього періоду я звернувся до відділення за новою карткою. У видачі нової карти мені було відмовлено без пояснення причин, менеджер сказала, що це не її компетенція і причини вона не знає", - поділився незадоволений клієнт.

Чоловік зазначив, що в приваті запропонували відкрити рахунок в будь-якому іншому банку.

"Надалі ПиватБанк мене обслуговувати відмовляється і розриває договір в односторонньому порядку без пояснення причин, при цьому що у мене зарплатний рахунок у мене тут з 2003 року, іншими продуктами банку я на даний час не користуюся", - поскаржився клієнт Приват Банку.

Намагаючись розібратися в ситуації, він звернувся на гарячу лінію банку.

"Мені сказали, що я був попереджений при припиненні обслуговування офіційним листом на адресу реєстрації, а то що я його не отримав винна Укрпошта, І сказали що я можу його повторно запросити, відправивши письмовий запит на адресу центрального офісу в м.Дніпро, при тому, що я проживаю Полтавської області", - розповів чоловік.

Відзначимо, що співробітники ПриватБанку поки ніяк не відреагували на дану скаргу.



