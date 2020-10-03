Схоже, принц Гаррі і Меган Маркл не залишать своєму сину права вибору на майбутню професію

Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками навесні минулого року, для обох син став першим. Малюка назвали Арчі.

Батьки досі намагаються менше показувати Арчі стороннім людям. У той же самий час нещодавно стало відомо, що долю малюка пара вже вирішила. Про це вони розповіли в онлайн-інтерв'ю британському таблоїду Evening Standard.

Колишні герцоги Сассекські зізналися, що у них вже є бачення того, ким стане маленький Арчі. Виявляється, юному Сассексу пророкують кар'єру регбіста - цей вид спорту дуже подобається самому Гаррі. Подружжя щиро хоче, щоб Арчі став спортсменом.

Колись принц сам грав в аматорській команді, а тепер хоче, щоб його здібності і пристрасть до гри передалися синові. Гаррі зізнався, що дуже хотів би відвідати в наступному році чемпіонат світу з регбі, який повинен пройти в 2021 році в Британії.

Також раніше повідомлялося, що екс-герцогині Сассекській доведеться заплатити судові витрати таблоїду The Mail on Sunday, який вона звинувачувала в цькуванні.

Високий Лондонський суд вирішив, що екс-герцогиня Сассекська зобов'язана сплатити не тільки власні судові витрати, що склали 139 тисяч фунтів стерлінгів, але і витрати її опонента в суді, який в рамках розгляду витратив 39 тисяч фунтів стерлінгів.

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