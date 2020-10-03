Експерти розповіли, як інфляція, зростання курсу долара і тарифів вплинуть на зарплату українців

Свій прогноз вони озвучили виданню "Сьогодні".

Андрій Шевчишин підкреслив, що середня зарплата може зрости через збільшення мінімальної, але зміни будуть не настільки істотними.

Згідно з його прогнозом, середня зарплата українців підніметься до позначки в 13,5 тисяч гривень.

Віктор Скаршевський, зазначає, що помітного зростання зарплат можна чекати тільки в грудні.

"З урахуванням цього фактора, середня зарплата в грудні може досягти 13,5 – 14 тис.грн, після чого різко просісти в січні 2021 року", - пояснив експерт.

Олег Пендзин дає не такий райдужний прогноз. За його словами, середня зарплата українця до кінця 2020 року не перевищить 12,2 тисяч гривень.

Нагадаємо, аналітик Дмитро Яблоновський заявив, що після збільшення "мінімалки" роботодавець буде зобов'язаний збільшити зарплати, але якщо попиту на продукцію немає, то йому ніде взяти гроші.

В результаті роботодавці або піднімуть ціни на свій товар, або зменшать реальну зарплату, або будуть скорочувати працівників.

Зазначимо, що підвищення мінімальної зарплати в Україні планується провести в два етапи: з 1 січня – на 1000 грн і з 1 липня – на 500 грн.

Нагадаємо, що українців ошелешили новими зарплатами в Раді

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