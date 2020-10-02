Переможниця третього сезону і суддя нового "МастерШеф" Ольга Мартиновська розкрила секрет унікального пюре

Як повідомляє Politeka.net, правилами приготування гарніру вона поділилася у себе в Instagram.

"Картопляне пюре, краще, ніж у французьких ресторанах", - підписала Ольга свій пост.

Щоб вийшло ідеальне пюре, потрібно вибирати картоплю з високим вмістом крохмалю. Найкраще, якщо це буде французький сорт Рат. Картоплю потрібно зварити в мундирі, щоб вона набрала менше води. Заливаємо її холодною водою на 2-3 см вище.

Мартиновська зазначає, що солити пюре потрібно теж акуратно - в розрахунку 10 грамів солі на 1 л води. Варити картоплю потрібно близько 25 хвилин при легкому кипінні, після чого очищаємо її і пропускаємо через овочеву мельничку. Якщо такої немає, можна протерти через сито. Міксер і блендер в цій справі не годиться.

Близько 200-300 мл молока потрібно довести до кипіння. Картоплю акуратно перемішуємо в каструльці, поступово додаючи 250 гр охолодженого вершкового масла, нарізаного шматочками. Далі поступово вводимо гаряче молоко. Спочатку пюре потрібно перемішувати шпателем, після чого збиваємо вінчиком, продовжуючи додавати молоко.

За словами шеф-кухаря, пюре повинно вийти повітряним.

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