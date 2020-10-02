Популярна британська співачка Дуа Ліпа поділилася неймовірно розкішними знімками з нової зйомки

Як повідомляє Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в дуже ніжне і одночасно пікантне плаття з фатину, прикрашене намистинками. Волосся у співачки було акуратно укладене. Коли красуня повернулася задом, виявилося, що сукня просвіщається. На фото потрапила апетитна "п'ята точка" співачки в стрінгах.

"За кадром цей чарівний день!",- підписала фото зірка.

Всього за 50 хвилин пост Ліпи зібрав понад 600 тисяч лайків. У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Принцеса", «Абсолютна королева», «як я думав, це міс Ліза Манобан», «ти заслуговуєш такого визнання», "досконалість", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа здивувала зухвалим образом, надівши брючний костюм на голе тіло. Красуня прогулювалася по даху і позувала на капоті машини. Раз у раз в кадр частково потрапляли її принади. Співачка випромінювала красу і жіночність. Пікантне відео стало приводом для бурхливого обговорення в коментарях.

"Вау, яка краса! Вогонь! І пожежники не допоможуть", "так пишаюся тобою", «Занадто красива», "красуня, слів не підібрати", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що безсоромна Дуа Ліпа в крихітному бікіні показала, чим підчепила брата Хадід:"солодкі вигини".

Як повідомляла Politeka, фатальна Дуа Ліпа задерла ногу в міні, посвітивши найцікавішим:"Королева".

Також Politeka писала, що томна Дуа Ліпа в помаранчевому бікіні показала, чим заманює чоловіків:"чудовий вид".