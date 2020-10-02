Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова вирушила на гастролі в Дагестан

Як повідомляє Politeka.net, про це артистка розповіла у себе в Instagram. Спочатку співачка опублікувала запальні танці з місцевим жителем. Судячи з обстановки, Корольова виступала на корпоративі. Вона співала, а поруч з нею танцював дуже активний і артистичний хлопчик, який, до того ж, знімав свій танець на відео.

"Крутий пацан", - написала зірка.

Крім цього, після концерту Наташа Корольова записала відео-подяку для своїх шанувальників. Вона позувала з величезним букетом квітів і висловлювала подяку. Крім цього, Корольова натякнула про складний період у своєму житті.

"Дагестан, ми відлітаємо, але в нашому серці залишилося море ваших посмішок, приголомшливий прийом, величезні букети квітів, які просто неможливо все забрати. Ну і звичайно неймовірна гостинність. Спасибі, дорогі. Це було неймовірно, ви зарядили мене вашою енергією, темпераментом. Ваші відкриті душі і добрі серця так необхідні мені в цей момент. Спасибі", - зазначила співачка.

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