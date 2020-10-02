Російська виконавиця Алла Пугачова повідомила про смерть близького друга

Як повідомляє Politeka.net, про це зірка написала у себе в Instagram. Пугачова супроводила пост фотографією покійного.

"Пішов з життя Олександр Кальянов. Близький друг і соратник, частина мого творчого життя. Слухайте його пісні і згадайте його. Царство йому Небесне", - написала примадонна.

У коментарях шанувальники і відомі зірки залишили слова співчуття. Відписався під постом і відомий співак Микола Басков, залишивши смайлики рук в молитві.

"Який жах. Сил вам, Алла Борисівна!", "Дуже хороший співак з дитинства, як шкода", "Старе кафе, вірні друзі і нічого повернути не можна", "Царство Небесне! Вічна пам'ять", "Господи Алла Борисівна я в шоці... У мене слів немає... Я вас благаю, бережіть себе! Ви наша найрідніша і найкраща на землі!", "Куди всі йдуть, куди", - пишуть користувачі мережі.

Співак і актор Олександр Кальянов помер на 73-му році життя. Він був близько знайомий з Аллою Пугачовою. У 1988 році він дебютував як співак на «Різдвяних зустрічах» співачки з популярним хітом "Старе кафе". Відомо, що саме Кальянов відкрив співачку Віку Циганову, записавши її на своїй студії.

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