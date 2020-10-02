Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, вирішив пожартувати над своїми шанувальниками

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

Артур Пирожков розмістив фотознімок в стилі ретро, на якому зображений чоловік, "дуже схожий" на самого шоумена. Чоловік одягнений в старовинний костюм, причому, штани на ньому занадто короткі.

Для більшої "достовірності" на кадрі стоїть рік, коли нібито зроблена фотографія – 1974-й.

"Мені завжди говорили, що я схожий на маму... Знайшов батьківську фотографію. Щось схоже є?",- підписав знімок шоумен.

Одако йому не вдалося обдурити своїх фоловерів, вони швидко розкусили обман і заявили, що на фотографії сам Ревва, просто знімок спеціально зроблений в стилі "ретро".

"Саша не вводь людей в Блуд😂 Нас нае * Алі, розходимося! Хлопці, ви чого. Це і є Саша. Просто зістарив фотку. Це ж зрозуміло це ви і є! Не розводьте шанувальників!😊 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Оооооо! Колоритний! Весь в сина❤️ Да ладно, це ж ви, одна особа😂 приколист🙈 😆 😂 це ви 💯 💯 а мені здається це Ви-Олександр!!!",- написали вони.

До цього ми писали, що Ревва показала архівне фото. На фотографії, розміщеній виконавцем, оголений по пояс Олександр стоїть на березі моря. Звертає на себе увагу загар і потужні м'язи майбутньої зірки. На обличчі у Ревви-сяюча посмішка.

"- Сашко!!! Ти Чі підріс? - Сам ти чиподрос!! Як думаєте, скільки мені тут років?",- підписав Артер фотографію.

Нагадавши, перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави: "Челентано в молодості".

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