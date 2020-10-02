Нова пенсійна система, яку анонсував уряд, діятиме не для всіх категорій пенсіонерів

Про це заявив в ефірі Україна 24 експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, передає Politeka.

За його словами, нова система буде впроваджена не для всіх і не відразу.

"Йдеться про так звані професійні накопичувальні фонди, вони стосуватимуться тільки тих, хто працює на шкідливих виробництвах. Поки немає законопроекту, який би вводив обов'язкову державну накопичувальну систему для всіх громадян. Там йтиметься про тих, хто молодше 35 років", – вказав Павловський.

Також він вважає, що спочатку систему "протестують" на окремих українцях.

"Спочатку протестують на професійних системах для окремих категорій людей, потім, якщо буде вдало, впровадять для інших", - припустив Андрій Павловський.

Крім того, експерт відзначив ризики введення накопичувальної системи під час кризи.

"Є багато загроз. Наприклад, представники МВФ, Світового банку неодноразово писали керівникам України, щоб вони не поспішали в умовах війни та економічної кризи впроваджувати накопичувальну пенсійну систему. Досвід східноєвропейських країн, які це робили під час кризи, показує, що ці системи можуть перетворитися на одну велику фінансову піраміду. Щоб вони були успішними, потрібно, щоб прибутковість на накопичувальних рахунках хоча б на 3% перевищувала середній рівень інфляції", – підсумував Андрій Павловський.

Раніше ми писали, що за словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, солідарну систему в країні хочуть збалансувати накопичувальним рівнем.

"Це коли є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець сплачуєте внески. Наприклад, по два внески в перший рік-2% внески із зарплати і 2% заплатить роботодавець. Я можу в щоденному режимі бачити ці кошти, які повинні вкладатися, працювати як довгий інвестиційний ресурс", – пояснила чиновниця.

Міністр стверджує, що нововведення принесе відчутну надбавку до пенсій українців.

"Якщо нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть показуючи велику офіційну зарплату, виплачуючи внески і набуваючи стаж, це буде 20-30% від моєї зарплати перед пенсією. Наприклад, при зарплаті 10 тисяч – це 3 тисячі пенсії", – додала міністр.

У ПФУ відзвітували про початок фінансування пенсій у жовтні. У відомстві підкреслили, що на виплати вже було направлено 1,2 млрд гривень.

"1 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ також додали, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному українцю дату виплати в установленому порядку.

Нагадавши про вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат.

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли про важливі нюанси щодо пільгової пенсії в Україні.

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