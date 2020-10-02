Які регіони під ударом

Погода підготувала українцям теплий "сюрприз"

Про це у своєму власному Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, перший жовтневий уікенд буде теплим та сонячним.

"Температура повітря підвищиться і протягом дня досягатиме +19+24 градусів. Повітря вже насичене вологою, частішають тумани, хоча основні дощі вихідними залишать нашу територію", - написала Діденко.

Вона також попередила, що завтра, 3 жовтня, дощитиме на Лівобережжі, і вже вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.

"У Києві вихідні будуть майже ідеальними для прогулянок у лісі та парках - без істотних опадів, проте вогко та тепло. Температура повітря підвищиться у столиці до +20+22 градусів. Хіба що дискомфорт вИкличе поривчастий вітер, який у неділю посилиться у Києві", - резюмувала Наталка Діденко у новому прогнозі погоди.

Раніше ми попереджали українців, на яку погоду варто очікувати вже у жовтні.

Як попереджали синоптики, в жовтні очікується місячна температура в межах середніх багаторічних значень.

Так, українські синоптики прогнозують у жовтні температуру + 6...12°С, в горах- + 6...7°С. абсолютний максимум температури складе + 25...35°С, у гірських районах- + 18...24°С. Абсолютний мінімум – -5...16°С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -18...23°С, на півдні Криму-0...-2°С морозу.

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