Стало відомо, як Меган Маркл могла розчарувати чоловіка Єлизавети II принца Філіпа

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Як відомо, герцог Единбурзький був змушений пожертвувати своєю кар'єрою на флоті, оскільки вирішив підтримувати Єлизавету II, що увійшла на престол в 1952 році.

І він вкрай обурений і розчарований, що колишня зірка Голлівуду Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі, не послідувала його прикладу.

"Вважаю, він дуже, дуже розчарований, оскільки, як мені здається, він вважає, що відмовився від військової кар'єри, щоб перебувати біля королеви і допомагати монархії. У нього не вкладається в голові, чому вона (Меган Маркл) не може підтримувати Гаррі і допомагати йому, замість того щоб боротися за своє право голосу», - розкрила деталі скандалу Королівський експерт Інгрід Сьюард.

Більш того, як запевняє Сьюард, принц Філіп переживає, що його онук Гаррі втік з королівського палацу, щоб жити в США як егоцентрична знаменитість. Герцог Единбурзький не може зрозуміти, що саме підштовхнуло молодшого сина принцеси Діани до переїзду.

"Філіпу здавалося, що у Гаррі і Меган було абсолютно все: прекрасний будинок, здоровий син і унікальна можливість допомагати світу за допомогою благодійності. Людині, яка все життя намагалася чинити правильно, здається, що його онук відмовився від своїх обов'язків заради заміжжя з розлученою американкою, як це зробив Едуард VIII», - резюмувала експерт, розкриваючи подробиці нового переполоху в Королівському палаці.

Раніше ми повідомляли про нову біду, яка обрушилася на Меган Маркл.

Екс-герцогині Сассекській доведеться заплатити судові витрати таблоїду The Mail on Sunday, який вона звинувачувала в цькуванні.

Суд Лондона вирішив, що Меган Маркл зобов'язана сплатити не тільки власні судові витрати, що склали 139 тисяч фунтів стерлінгів, але і витрати її опонента в суді, який в рамках розгляду витратив 39 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі не догодили американцям, спливли скандальні деталі.

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