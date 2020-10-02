33-річна українська співачка Настя Каменських похвалилася жарким відпочинком, розстебнувши сукню на вулиці

Настя довгий час перебувала з чоловіком на відпочинку, де кожен день показувала, як добре проводить час, насолоджується теплою погодою і дивує фігурою. І цього разу Каменських перевершила себе-кокетливо розкривши стильну сукню чорного кольору, співачка показала не тільки засмагле тіло, але ще і білизну.

Настя позувала в трендовій сукні з вшитим ремінцем-шнурком на талії і вирішила розкрити наряд фактично повністю, посвітивши при цьому чорною білизною без принтів.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad Знаете знаєте, звідки ці рядки? І напишіть, яка ви-ніжна chica hermosa 🌹 або все ж таємнича pantera negra? Моя відповідь - у пісні 😘», - інтригуюче написала Настя.

Ось як реагують фанати на пікантне фото Каменських з підписом З цитатою з нової пісні:

"Ти дуже красива!!; Як же пощастило Потапчику😍 🤑 👏; така красива💓; в чому секрет хорошої дружини?); Pelicula😍; носки супер я просто горю; Вау . Супер . Вогонь🔥 🔥 🔥; Pantera Negra🐆 🖤; праве око потрібно пошкодувати. Можливо поцілувати!; Ти просто богиня !!!! Настюха)); Чарівна❤️"»

Ми також писали, що зараз співачка перебуває на відпочинку з чоловіком, тому в її профілі багато яскравих кадрів з відпустки і розповідей про добре проведений час. У той же час фанати публікують в соціальній мережі Instagram нові фото і відео знаменитостей, які були зроблені на ранніх концертах зірки.

Як відомо, після схуднення Каменських кардинально змінила імідж і тепер з'являється на сцені в напівпрозорих і зухвалих нарядах без будь-якого збентеження. Настя не приховує тіло і щосили демонструє його. Однак, фанати цього разу не оцінили пост, здивувавшись не тільки фігурі зірки, яка здалася їм знову розповнілою, але ще і її виступу.

Ось як реагують фанати в цілому:

"Повний дебілізм..навіщо таке показувати...; Жесть якась, взагалі не як у Кім фігура, перепела; ️ ️ Ну капець ! І голос і сама і .....весь .....🙄😢🙄🙄; Марення...🙄 ; Колишня улюблена пісня моєї колишньої дружини👍 👍; 👏душевна; Дует прикольний)) Настя-красуня); пипець, яка "глибока" пісня...🤦втім, в стилі сучасного шлаку.; Жах🤔; Настенька, А куди поділася худоба, ти худа, як в інсті у тебе... 😃 ; Пісня ні про що».

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