Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова заговорила про весілля з блогером Давидом Манукяном

Про це зірка розповіла в інтерв'ю КП.

Як відомо, зараз Ольга Бузова бере активну участь в шоу "Льодовиковий період", де пробує себе в катанні на ковзанах.

За словами телеведучої, її наречений Давид Манукян абсолютно не ревнує її до партнера по шоу Дмитру Соловйову.

"Наскільки мені відомо, у Діми є прекрасна дівчина. Що стосується ревнощів, то спочатку, коли ми з Давидом починали зустрічатися, це питання відразу було вирішено автоматично. Давид розуміє, що я-артист, тут питання не в ревнощів, а в довірі і підтримці. Навпаки, він мені зараз каже: "у тебе виходить з ковзанами?" Я відповідаю: "Нічого не виходить". - "Так займайся", - зізналася Бузова в спілкуванні з журналістами.

Вона також відреагувала на чутки про прийдешнє весілля з Давидом Манукяном.

"Мені здається, мене хочуть видати заміж вже з 18 років! Можливо, люди думають, що я зіграю весілля і стану домогосподаркою. Але цього точно не буде, я дуже люблю свою професію. Що стосується весілля, ми з Давидом повинні жити так, як вважаємо за потрібне, а не відповідати вимогам інших. Тому це питання сьогодні залишиться без відповіді", - підсумувала зірка Ольга Бузова в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стала гостею шоу «Битва екстрасенсів», де їй напророкували розставання з нинішнім хлопцем.

Один з учасників проекту заявив, що в цих відносинах немає любові. Спочатку Бузова намагалася робити вигляд, що все добре, але потім, за лаштунками шоу проговорилася, що їй трапляються тільки погані чоловіки. Екстрасенс же заявив, що в майбутньому Ольга зустріне чоловіка свого життя.

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