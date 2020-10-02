Готівка серйозно постраждала через карантин і пандемію китайського вірусу

Про це пише Мінфін.

До такого висновку прийшов фінансовий експерт Метью Дулі, виступаючи на тематичній конференції.

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Зокрема, аналітик навів дані, що 10 років тому платежі готівкою у Великобританії становили приблизно 58% всіх транзакцій. Минулого року їх частка зменшилася до 25%.

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«А в 2020 році... але хто тепер взагалі ті готівку має?",- задався питанням Дулі на конференції.

За його словами, під час серйозного карантину у Великобританії більше 60% банкоматів були від'єднані від системи. І після локдауна тільки 33% з тих банкоматів було підключено повторно. Причина банальна-відсутність на них попиту, оскільки вони більше не потрібні.

В Україні-зворотна тенденція. З початку 2020 року попит серед населення на готівку зростає. Якщо станом на 1 січня обсяг готівки становив 425 млрд, то вже на 1 вересня він зріс до 508,6 млрд.

Як стверджують експети, попит на готівку виріс через жорсткий карантин, оскільки через обмеження кеш довше залишався в обороті. Свою роль і зіграв той факт, що були збільшені розміри соцвиплат українцям.

гривня гроші

Раніше ми розповідали про важливе розпорядження НБУ по готівці.

З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.

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