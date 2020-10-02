Українцям розкрили небезпеку "віддаленої роботи з хорошою зарплатою", яку почали останнім часом всім пропонувати

Про це інформує прес-служба Нацбанку.

Як попереджають в держрегуляторі, зараз в мережі активізувалися шахраї, які пропонують українцям "високооплачувану роботу".

Робота полягає в здійсненні грошових переказів через особисті рахунки. Але в НБУ попереджають, що такі перекази - операції з відмивання грошей.

"Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою", – додали в прес-службі відомства.

У своїх оголошеннях про "хорошу роботу" зловмисники пишуть, що досвід роботи не обов'язковий, а співробітнику необхідно мати особистий банківський рахунок, через яких потрібно здійснювати грошові перекази.

У НБУ попереджають, що такими оголошеннями зловмисники вербують людей для відмивання нелегальних доходів, які були отримані від:

торгівлі наркотиками;

торгівлі людьми;

крадіжки коштів з інших банківських рахунків / карт.

"Будьте обережні! Ця діяльність-незаконна, через неї можна потрапити за грати. У будь-якій ситуації слід залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію від гідного роботодавця",-підсумували в прес-службі Національного банку.

Раніше ми повідомляли, Нацбанк пропонує посилити покарання за шахрайство з платіжними картками. Відомство вже розробляє законопроект, який передбачає відповідні поправки до Кримінального кодексу.

Сьогодні в Україні шахраям загрожує лише штраф, а НБУ пропонує карати позбавленням волі строком один рік. В цей же час вже зараз за аналогічні правопорушення в Євросоюзі порушникам дають до 25 років, а в США - аж до довічного ув'язнення.

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