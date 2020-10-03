Хто з них спокусливіший?

39-річна світська левиця і фотомодель Періс Хілтон оригінально привітала подругу з днем народження, виставивши шикарне фото

Як передає Politeka.net, ефектна блондинка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала разом з подругою ді-джеєм і зіркою YouTube Шантель Джеффріс.

Періс показала себе в пікантному вбранні: дівчина натягнула чорний боді з зав'язочками та чарівним вирізом на грудях, доповнивши образ милими котячими вушками.

А ось її подружка постала в сріблястому платті з божевільними вирізами, схожому на те, в якому раніше хизувалася Періс.

"З Днем Народження, @ChantelJeffries! 🥳 Люблю тебе так сильно, сестричка! 🥰 Так багато веселих спогадів разом! Міс # жити з тобою ! ️ ️ 🔥 ", - підписала Хілтон фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Періс, ти така красива"

"Вона одягнена як ти? Це гаряче"

"Ти виглядаєш так приголомшливо, боже❤️"

"🔥Я люблю, і нехай благословить тебе Бог🔥"

"Так дивно бачити іменинницю в тому культовому платті, яке ви зробили знаменитим😍"

"Періс, ти прекрасна і твоя подруга теж ❤️🔥❤️"

Раніше ми повідомляли, грайлива Періс схвилювала публіку напівголим виглядом. Світська левиця з чарівною посмішкою прикрилася рушником і повернулася до камери в півоберта. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі, пишні вії виглядали ідеально. Губи трохи блищали від красивого блиску.

За чотири години пост зібрав майже 500 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі називали зірку чудовою.

"Бешкетниця", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».