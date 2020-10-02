"Краще за Лазарєва, ніж за..."

Красива й ніжна співачка Ані Лорак у довгій фаті та білій сукні розбурхала мережу, а ще більш заінтригував її "наречений"

Як передає Politeka.net, фанати Кароліни багато років приписують їй і співакові Сергію Лазарєву пристрасний роман, який, на їхню думку, повинен закінчитися ніяк інакше, як весіллям. Так, на одній з фан-сторінок Лорак в Instagram опублікували новий фотоколаж на тему казкової любові артистів.

Лорак з'явилася в вінчальному вбранні, а її "наречений" в білому костюмі. Лазарєв ніжно обійняв свою "наречену" за талію, опустивши погляд.

Раніше артистка в одному з інтерв'ю проливала світло на свої справжні стосунки з Сергієм. За її словами, між ними склалася дуже міцна й трепетна дружба - адже знайомі вони ще з дитинства, з участі в "Утренней звезде".

"Ніхто не знає правди, що там у нас з Сергієм. Безумовно між нами є емоційний зв'язок, ми близькі друзі, у нас дійсно дуже багато спільного», - ділилася Лорак.

Здивовані шанувальники, які мріють, щоб весільна картинка, нарешті, стала реальністю, кинулися обговорювати побачене. Деякі відзначили, що нехай краще вже за Лазарєва вийде заміж, ніж за турка (натякають на її екс-чоловіка Мурата Налчаджіоглу).

"Нехай Боженька тобі допомагає Кароліна!"

"Щастя вам, і всього найкращого в житті ☺ ❤️"

"Це що? Фотошоп?"

"Боже як ти це робиш!? 🤤 🤤 🤤 Я розтанула 😘 😘 😘 дуже красиво, шикарно, бомбезно!!!🔥 🔥 🔥 Нереально круто ❤ ️ можна це в життя"

"Боже, як це чудово ❤️"

"Добре виглядають вони..."



"Вай яка краса!!!"

"Неймовірно, як справжнє фото"

"Краще за Лазарєва, ніж за того чорта"

"Скільки можна марити??? Він гей!"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри із закритої вечірки, влаштованої на честь 42-річчя Лорак. Примітно, що на святкуванні були помічені одні лише чоловіки. Зокрема, в ресторан заявилися Лазарєв, Філіп Кіркоров, Ігор Крутой і ще пара друзів співачки.

Коли офіціанти урочисто внесли двоярусний торт, прикрашений свічками, Кароліна схопилася з диванчика, заусміхалася й почала дякувати присутнім.

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.