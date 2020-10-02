Тарифи на світло для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчими серед усіх країн Європи

Так, згідно встановлених постановою НКРЕКП тарифів, ціна на електричну енергію на сьогодні становить (з ПДВ): до 100 кВт/год - 90 коп.за кВт/год і більше 100 кВт/год - 1,68 грн. за кВт/год.

Виходить ситуація, при якій вищезгадані тарифи не покривають витрати навіть на транспортування. При тому собівартість як мінімум на 30% вище. Все це призводить до цілого ряду проблем, у тому числі накопичення багатомільярдних боргів, пише "Обозреватель".

Кілька місяців тому НКРЕКП опублікувала пропозицію регулятора підняти тариф на 30%. А також від Нацкомісії надійшла ініціатива відмінити перехресне субсидування, при якому якщо хтось платить менше, то другий - більше (в нашій країні населення недоплачує, а бізнес переплачує).

За словами експерта у сфері енергетики Мирослави Качко, підвищувати тарифи населенню в Україні потрібно було ще минулого року, коли запрацював вільний ринок (саме його запуск і спровокував дисбаланс).

Представник Асоціації споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що підвищувати тарифи потрібно тільки для тих, хто багато споживає енергії: "Я залишив би ці тарифи, а для тих, хто багато споживає, збільшив би вартість, в тих великих будинках, де велика кількість техніки, нехай вони платять по 2 грн", - пояснив експерт, додавши, що чим більше компаній зацікавилося б на ринку, тим вище була б конкуренція, що вплинуло б, у свою чергу, на поліпшення якості послуги.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про підвищення тарифів на світло з 1 жовтня. Однак, її спростували в Міненерго, заявивши, що до кінця року ціни на електроенергію для населення - не зміняться.

"Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року залишається незмінною", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства.

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