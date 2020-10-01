Відома українська актриса і ведуча "Х-Фактора" Даша Трегубова показала себе в одному халаті і пояснила причину

Красуня поділилася новими фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як з'ясувалося, Трегубова вирішила відпочити від роботи та інших стресів, влаштувавши собі день релаксу в заміському клубі. Вона розповіла, що там її чекають аюрведичні процедури і йога.

"Найближчі 24 години на всіх фото я буду в халаті або купальнику - і швидше за все лежачи)", - похвалилася ведуча.

На доказ вона поділилася знімками, на яких лежить на ліжку в білому халаті. Ще на одному знімку Трегубова позує в червоному купальнику без лямок. Примітно, що на знімках можна помітити, що ведуча фотографується без макіяжу.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Гарного Вам відпочинку, і підзарядки до 1000%", "приємного вечора", "вітаємо і бажаємо хороший відпочинок", "Права! Жовтень починається з халатно купального дня! А можна продовжити? Відмінного відпочинку!" ,- пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Трегубова опублікувала фото, на якому сиділа за столом в ніжній білій сукні. Її біляве волосся було недбало зачесане набік. Красуня тримала в руках телефон і тягнулася до тарілок.

Варто відзначити, що на обличчі Трегубової не було ні краплі макіяжу. Дівчина трохи примружилася, тому її очей майже не було видно. Незважаючи на це, вона виглядала дуже жіночно і ніжно, що викликало захват у її шанувальників.

"Тиждень в релаксі і без мейка", - підписала фото Трегубова.

Нагадавши, суддя Х-фактора в купальнику показала ефектну позу і вразила довжиною ніг: "Стройняшка!".

Як повідомляла Politeka, ведуча "Х-фактора «Трегубова в екстра-міні спокусила позою: "До мурашок".

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