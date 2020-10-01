Стало відомо, хто може не розраховувати на надбавки до зарплат

Про це пише Сьогодні.

За інформацією журналістів, деяких вчителів позбавляють надбавок до окладів, які становлять чималу частину їхньої заробітної плати.

Зокрема, мова йде про вчителів Прикарпаття. Так, місцеві вчителі бідкаються, що їх позбавили надбавок до зарплат, через що їм доводиться виживати.

За словами вчительки Марії Дмитрецької, вона має інвалідність другої групи. У сім'ї вона єдина годувальниця, а весь її дохід складає 10 тисяч гривень при 30-річному досвіді роботи. Звістка про те, що з цієї суми вирахують більше тисячі гривень, приголомшила жінку, через що вона вирішила протестувати зі своїми колегами.

Директор навчального закладу, в якому працює Марія, попередив, що вчителі залишаться без надбавок як найменше до кінця року, бо в бюджеті не вистачає грошей.

Вчителі пояснюють, що проблеми з грошима розпочалися, коли уряд запровадив нову формулу нарахування такої субвенції.

Якщо дітей в класі не вистачає, субвенцію повинні виділяти з бюджету населенного пункту. Так і робили минулі роки. Але в цьому році вільних 1,5 млн гривень в бюджеті міста просто не знайшлося. Через що місцевий голова попередив,, що звертався по допомогу до Міністерства освіти, але там йому відповідали, що це проблема місцевої влади.

Раніше ми попереджали, що реальна зарплата в Україні в серпні поточного року зросла на 6% в річному вимірі, проте, в порівнянні з липнем зменшилася на 2,8%.

У Держстаті зазначали, що середня зарплата штатного працівника підприємств, установ і організацій в серпні склала 11 446 гривень.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано в Києві (16795 грн), найнижчий – на Чернігівщині (8996 грн).

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