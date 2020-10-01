Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес запаморочила фанатам голову образом на новій зйомці

Секретами краси "вічно молодої" Дженніфер цікавиться, напевно, кожна жінка. Багатомільйонна аудиторія Лопес дивується кожному кадру в її Instagram, так артистка без збентеження демонструє: привабливою можна бути в будь-якому віці. На одному зі своїх фото Лопес підкреслила красу зухвалим чином.

Дженніфер одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також поклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі. Завдяки грі світла на пляжі може здатися, що артистка виглядає ще молодше, ніж зазвичай, що і відзначили шанувальники:

"Літнє сяйво; світиться богиня😍 👑; Ти виглядаєш дуууже приголомшливо😍 😍 😍; ось і все ... дієта без цукру і вуглеводів; може, я більше не буду їсти, заздрю; досконалість !! Це так красиво ♥️♥ ️🔥 🔥 🔥; моя дівчинка😍❤️; Блін, я думаю, літо не закінчилося, поки Джен не скаже, що все скінчено; я хочу так виглядати на 51 тоооо. Ой, вибач, я маю на увазі 21 * * * 😍 😍 😍 ти світишся, чорт візьми; насолоджуйтеся відпочинком, а ми видом міс😍 🔥 🔥».

У 51 рік Дженніфер не тільки виглядає приголомшливо, але ще і здатна перевершити за красою і станом шкіри багатьох моделей. В останні роки співачка-переконаний адепт здорового способу життя. Вона не п'є, не курить і навіть не випиває каву, від якої нещодавно відмовилася.

Ми писали, що знаменитість не їсть солодощі, смажене і багато страв з високим вмістом жирів. Зірка вважає за краще їсти спаржу, брокколі, кіноа і зелені овочі в цілому. При цьому Лопес відмовляється від дієт, вона має намір погоджує режим харчування з дієтологом.

Багато часу Лопес проводить в спортзалі і результат її старань можна побачити на останньому новому фото в Instagram знаменитості. Навіть в червоному костюмі з блискіток з оголеним животом видно, що у неї дуже хороший прес і вельми стрункі ноги. Образ знаменитості в червоному вбранні припав до душі всім шанувальникам, адже сяюча Джей Ло не могла залишити їх байдужими.