Легендарна українська актриса Ольга Сумська відверто розповіла про труднощі в сім'ї

У квітні цього року 54-річна артистка стала бабусею вдруге: у її дочки Антоніни Паперної і її чоловіка, російського актора Володимира Яглича народився син. Однак, щастя Сумської виявилося затьмарене тим фактом, що вона досі не може побачитися з онуком через карантин, адже її дочка з чоловіком живе в Москві.

Сумська в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізналася, що не може дочекатися можливості побачити доньку та її сина.

"Я чекаю цієї можливості, і прагну до неї всією душею. Поки що ми спілкуємося в форматі онлайн. Звичайно, так хочеться обійняти малюка, притиснути до серця, зібратися за сімейним столом. Все залежить від того, коли закінчиться цей жах, і нам дозволять пересуватися, а дочка з дітьми зможе приїхати до нас в гості, не ризикуючи своїм здоров'ям. Мрію про це", - заявила актриса.

До цього ми писали, що Сумська поділилася знімками з конкурсу краси.

Увагу шанувальників привернула саме Ольга Сумська, а не учасниці конкурсу. 54-річна актриса в сяючому вбранні просто затьмарила головних красунь України.

Фанати не стримували себе в коментарях, нахвалюючи красу актриси.

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