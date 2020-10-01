Після того, як уряд заявив про підвищення розміру мінімальної зарплати, експерти стали говорити про негативні наслідки для бізнесу, проте перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін дотримується іншої думки

Як зазначив політик, мінімальна зарплата 6000 грн - це 48% від середньої зарплати по економіці. Крім того, середня заробітна плата відійшла від такого розміру.

Улютін заявив, що 6000 гривень - це лише орієнтир для нижньої ланки виплат, а таких співробітників, які отримують "мінімалку", не дуже багато, пише thepage.ua.

Заступник міністра нагадав, що міністерство, в рамках програми компенсації втрат по частковому безробіттю в результаті китайського вірусу, визначило - для участі людина за півроку до пандемії зобов'язана була платити єдиний соціальний внесок, який стосується Фонду з безробіття.

Як виявилося, більшість виплат були менше ніж 4700 грн, бо люди платять податки на таку суму і їх працевлаштовують офіційно, виплачуючи зазначену зарплату.

Таким чином, співробітники залучені в так званій прихованій зайнятості. Тільки в старості такі пенсіонери будуть отримувати виплати з розрахунку не своєї реальної зарплати, а з зазначеної в офіційних документах.

В результаті виходить, що мінімальна зарплата в розмірі 6000 гривень повинна навпаки вивести економіку з тіні і служити стимулом для цього.

Нагадаємо, аналітик Дмитро Яблоновський заявив, що після збільшення "мінімалки" роботодавець буде зобов'язаний збільшити зарплати, але якщо попиту на продукцію немає, то йому ніде взяти гроші.

В результаті роботодавці або піднімуть ціни на свій товар, або зменшать реальну зарплату, або будуть скорочувати працівників.

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