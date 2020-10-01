Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася пружними сідницями в піжамі в горошок

Засмагла модель найчастіше показує в Instagram спекотні фото, які зроблені на пляжі або вдома на відпочинку з чоловіком. Так як дівчині подобається ледачий відпочинок, вона намагається публікувати природні кадри. При цьому сама модель також віддає перевагу домашньому стилю або з'являється на пляжі в бікіні без малюнків, принтів і прикрас.

Один з таких простих образів Емілі відразу обговорили фанати. Піжама темно-синього кольору в білий горошок і такого ж кольору бікіні дуже вдало підкреслила стрункість знаменитості і її пишні сідниці, які Ратаковскі показала, повернувшись спиною.

«Я завжди крала футболки Себо, тому вирішила, що нам потрібно мати свої. Приталений крій, мила форма, підберіть свій улюблений костюм або надіньте його окремо💓, » - написала Емілі, коментуючи своє перетворення.

Ось що пишуть фанати:

"Так прекрасна! Можна навіть не крутитися; як це мило; компліменти не закінчаться ніколи; а малятко з перчиком, це гостро🌶 🌶 🌶 🔥 🚁; така романтична і домашня💜; я впав на небеса; Ти дуже хороша; звалилася з небес або сама спустилася?; скільки можна повторювати, що ти вогненно хороша🔥"»

Ми раніше писали, що дівчина кожен день показує, як проводить час вдома. На відміну від колеги і подруги Белли Хадід, модель не показує більшу кількість фото в Instagram з показів або гримерки. Замість цього модель балує шанувальників домашніми кадрами або фото з пляжу.

Так як Емілі любить природність, на пляжі вона завжди з розпущеним волоссям, без макіяжу і з простими бікіні без принтів. Найчастіше дівчина вибирає лаконічні дизайни. Наприклад, на одних пляжних фото можна побачити, як Емілі приміряла стильне гірчичне бікіні в білий горошок.

Струнка фігура не залишає нікого байдужими. Дівчина зазначає: вона не голодує, насправді вона любить смачно поїсти. Ось що говорила Емілі раніше.

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